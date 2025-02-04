بدء إصدار تراخيص التوكتوك فى مركز أبنوب بأسيوط

أسيوط -هيثم البدرى

وجه اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، رؤساء المراكز والأحياء باتخاذ إجراءات وضوابط مشددة لترخيص مركبات «التوك توك» بالقرى والمراكز ومصادرة المخالف منها بالتنسيق مع إدارة المرور تنفيذاً للقرارات والكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن لافتاً إلى تذليل معوقات تراخيص مركبات التوك توك وتحديد خطوط سير لها وذلك في إطار حرص المحافظة على تسهيل كافة الإجراءات المطلوبة لترخيص مركبات التوك توك والقضاء على سلبياته وحفاظاً على حياة المواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب برئاسة سوزان محمد رئيس المركز، قد قامت بالتنسيق مع إدارتي المرور والمواقف في البدء في إجراءات الترخيص السنوي لمركبات "التوك توك" في مقر الوحدة المحلية بمركز ومدينة أبنوب مع وضع ملصقات ذات علامة مائية على مركبة التوك توك يتم الكشف عليها من قبل إدارة المرور على أن يتم التجديد سنوياً قبل الإنتهاء بشهر ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسألة القانونية مع سحب التوك توك والتحفظ عليه بمعرفة إدارة المرور.

وأكد أبو النصر، على ضرورة تقنين أوضاع مركبات "التوك توك" وإجراء تراخيصها بما لا يضر بمصلحة المواطنين والحفاظ على الإستقرار الأمني والإجتماعي وإتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، وحث أصحاب تلك المركبات على الترخيص والإلتزام بالشروط والإجراءات المقررة لافتاً إلى تحديد لون مميز لمركبات التوك توك خاص بكل مركز بالإضافة إلى تحديد سن سائق مركبات التوك توك واستخراج رخصة قيادة له.