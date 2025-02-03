محافظ أسيوط يوجه بالتواصل المباشر مع المواطنين وتلبية طلباتهم

أسيوط -هيثم البدرى

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، أهمية التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع لشكواهم ومطالبهم ووضع حلول عاجلة لها لتحسين الخدمات المقدمة لهم بكافة القطاعات بالتنسيق والتعاون بين الأجهزة المعنية بالمحافظة.

ولفت محافظ أسيوط، إلى ضرورة تضافر الجهود والتعاون بين كافة الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة خاصة وأن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تولي اهتماماً خاصاً بالمواطن في كافة ربوع الجمهورية تنفيذاً لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع رؤساء المراكز والأحياء ومديري المديريات الخدمية لمناقشة العديد من الملفات المتعلقة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظة لشئون الإدارة العامة للمكتب الفني وجميع رؤساء المراكز والأحياء ووكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية.

ووجه المحافظ ،بتكثيف العمل بمنظومتي تقنين أراض أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء والمتابعة اليومية المستمرة وتقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين وفقاً للقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن والتنسيق الدائم بين كافة جهات الإختصاص للتغلب على أي معوقات قد تظهر والعمل على تلافيها لدفع وتسريع وتيرة العمل والإنجاز في هذين الملفين الهامين مطالباً الجميع ببذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل لنهو الإجراءات اللازمة لكافة الملفات والطلبات المقدمة من المواطنين بالمراكز التكنولوجية.

وشدد محافظ أسيوط ،على تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بالشوارع والميادين على أن يتم تطهير الترع والمصارف ورفع نواتج التطهير أولاً بأول ورفع كافة المخلفات الموجودة على ضفاف وحرم الترع لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين.

ووجه محافظ أسيوط بالعمل على تعظيم الإيرادات وتنمية الموارد والاستغلال الأمثل للامكانات المتاحة لدينا بكل مركز بكافة الطرق الممكنة فضلاً عن الإهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتشجيع القائمين عليها لتحسين مستوى الدخل وخلق فرص عمل مناسبة ومستحدثة ومستدامة ما ينعكس ايجابياً على الإقتصاد المحلي.

واكد محافظ أسيوط، ضرورة أن نكون جميعاً يداً واحدة في خدمة الوطن والمواطن كلاً في نطاق عمله مشيراً إلى إستمرار فتح المزيد من منافذ بيع السلع الغذائية الأساسية كـ (اللحوم، والبيض، ... وغيرها) بأسعار مخفضة مما يساهم في ضبط الأسعار والتخفيف عن كاهل المواطنين ومحاربة استغلال بعض التجار من أصحاب النفوس الضعيفة على أن يتم التعامل بحسم مع المتاجرين بالسلع أو من يقومون بتخزينها بهدف رفع أسعارها من خلال حملات دورية ومفاجئة بكافة القرى والنجوع.

وشدد أبو النصر، على ضرورة جاهزية المعدات وسيارات الحملة الميكانيكية بكل مركز وحي ومديرية خدمة لتكون جاهزة في أي وقت تحسباً لأي طارئ على أن يتم رفع كفاءتها وصيانتها أولاً بأول للإستفادة منها في تقديم الخدمات للمواطنين بمختلف القطاعات موضحاً إنه تم تخصيص أرقام ساخنة بغرفة عمليات المحافظة وهي أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) ورقم (2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".

