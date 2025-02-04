الكنيسة الأرثوذكسية تعلن وفاة الأنبا أغابيوس مطران ديرمواس بالمنيا

كتبت - بتول عصام

أعلنت صفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، خبر نياحة الأنبا أغابيوس، مطران إيبارشية ديرمواس ودلجا، بمحافظة المنيا، عن عمر قارب 81 سنة.

وأوضحت الكنيسة الأرثوذكسية، أن من المقرر أن يصلي قداسة البابا تواضروس الثاني صلوات تجنيزه في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية غدًا الأربعاء 5 فبراير، الساعة الثانية عشرة ظهرًا، قبل أن يحمل الجثمان إلى مطرانية ديرمواس ليصلى عليه هناك.

جدير بالذكر أن الأنبا أغابيوس من مواليد الزقازيق، محافظة الشرقية, يوم الأحد الموافق 2 ابريل عام 1944، وتمت ترقية نيافته لرتبة المطرانية بيد قداسة البابا تواضروس الثاني في يوم 20 نوفمبر 2022 م.