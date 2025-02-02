الكنيسة الأرثوذكسية تستعد لبدء صوم يونان 10 فبراير الجارى

كتبت – بتول عصام

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لبدء صوم يونان لعام 2025، المعروف بـ"صوم أهل نينوى"، أحد أصوام الدرجة الأولى، ويتميز بعمقه الروحي ورسالته المرتبطة بالتوبة، إذ يبدأ صوم يونان يوم الإثنين الموافق 10 فبراير، ويستمر حتى الأربعاء 12 فبراير، ويكون الفصح الخميس الموافق 13 فبراير.

ويعرف (فطر) صوم يونان بـ(فصح يونان) وهو اصطلاح كنسي فريد لا يستخدم إلا بالنسبة لعيد القيامة المجيد الذي يطلق عليه أيضا (عيد الفصح) مما يدل علي أن الكنيسة تنظر إلي قصة يونان علي أنها رمز لقصة المسيح، والفصح كلمة عبرانية معناها (العبور). كما يعتبر صوم يونان أقصر صوم إذ يمتد لثلاثة أيام فقط، لكنه يحمل في طياته معاني روحية عظيمة مستوحاة من قصة يونان وأهل نينوى.

تُقام خلال صوم يونان، الصلوات اليومية التي تتميز بطابعها الروحي العميق، وتطلق الكنيسة أكثر من قداس خلال اليوم لمشاركة أكبر قدر من الشعب، كما يتضمن القداس صلوات خاصة، ويُقرأ سفر يونان من الكتاب المقدس، الذي يسرد القصة كاملة. يلتزم الأقباط بالامتناع عن تناول الأطعمة الحيوانية ومنتجاتها، بالإضافة إلى الالتزام بفترات انقطاع أطول عن الطعام، كتعبير عن التوبة والانضباط الروحي.

