السجن 10 سنوات لمحام بتهمة تزوير محررات رسمية

قنا صابر سعيد

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار إسماعيل محمود الفران، وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبد اللطيف وهشام يحي وسكرتارية أبو المعارف عبد الشافي سلام، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير، محام، بالسجن 10 سنوات بتهمة التزوير.

تعود أحداث القضية، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم باشتراكه مع موظفين عمومين حسني النية، في تزوير محررات رسمية، وهي تقارير المعارضة الجزئية، وأورنيك رقم 5 ج نيابة، بعد أن مثل المتهم أمام الموظفين وقرر أن يكون وكيلا عن متهم بصفته محام، وقدم عنه سند وكالة رسمي عام، مستعملا محرر مزور .

تم إحالة القضية التي حملت رقم 4395 لسنة 2023، جنح مركز نجع حمادي المقيدة برقم 249 لسنة 2023 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهم بالسجن 10 سنوات.



