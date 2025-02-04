اليوم السابع
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الزراعة تعلن اجتياز معامل مشروع حصر ومكافحة العفن البنى فى البطاطس

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 10:04 ص
الزراعة تعلن اجتياز معامل مشروع حصر ومكافحة العفن البنى فى البطاطس محصول البطاطس
كتبت أسماء نصار

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أعلنت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع، حصر ومكافحة مرض العفن البنى فى البطاطس عن تجديد الاعتماد السنوى من المجلس الوطني للاعتماد (الايجاك)، تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة التطوير الدائم والمستمر للمعامل التابعة للوزارة .

وقالت ان ذلك الاعتماد يؤكد اهمية الدور الذي تقوم به المعامل في مجال سلامة "البطاطس" سواء للاستهلاك المحلي أو للتصدير، وأن ذلك فى اطار توجيهات الوزير بمتابعة العمل نحو مواصلة وتحسين جودة الخدمات المقدمة لجميع العاملين فى القطاع الزراعي ودعم الصادرات المصرية بها يساهم فى حماية سمعة البطاطس المصرية داخليا وخارجيا.

واضافت "بلابل" ان المشروع يحتوى على معامل مجهزة بأحدث الأجهزة العلمية في مجال الكشف عن مرض العفن البني الذي يصيب البطاطس وان المشروع يقوم بدوراً هاماً في فحص وتحليل البطاطس والتأكد من سلامتها سواء للسوق المحلي أو للتصدير لمختلف الاسواق العالمية لما تتمتع به البطاطس المصرية من جوده عاليه.

ومن ناحية أخرى، قامت الدكتورة شيرين عبد المعز والدكتور محمد توفيق ممثلا عن المجلس الوطني للاعتماد (الايجاك) بزيارة لمتابعه  معامل مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى فى البطاطس، وذلك لتجديد اعتماد معامل المشروع للايزو 17025:2017، واشاد فريق الايجاك بالمجهود المبذول بمعامل المشروع.
 







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العفن البنى

الزراعة

البطاطس

التصدير



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