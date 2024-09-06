وزارة الزراعة تطرح البطاطس بـ10 جنيهات للكيلو فى منفذ العفن البنى بالدقى

كتبت أسماء نصار

تطرح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، البطاطس بسعر 10 جنيهات للكيلو في منفذ مشروع حصر ومكافحة العفن البنى في البطاطس بالدقى، للمساهمة في مبادرات الدولة لخفض أسعار السلع والمنتجات الغذائية، ومحاربة الغلاء، ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

‎ويستعد مشروع حصر ومكافحة العفن البنى لموسم 2024-2025، وتم إدخال بيانات الثلاجات المصرح لها بتخزين التقاوى المعتمدة "تقاوى الكسر المحلى" داخل قاعدة البيانات الجغرافية، ليصبح إجمالى الثلاجات 138 ثلاجة وفحص 7355 عينة لكمية 143 ألف طن من تقاوى الكسر المحلى "الثلاجات"، وذلك قبل دخولها الثلاجات، مشيرة إلى أنه سيتم فحصها مرة أخرى قبل خروجها من الثلاجات قبل زراعتها في العروة الشتوية.



‎كما تم إطلاق بوابة خدمات لمنتجى ومصدري البطاطس متاحة علي أجهزة الكمبيوتر والهواتف الشخصية، وتشمل خدمة أسس مزرعتك، حيث يتم رسم المزارع المراد تأسيسها بما تحتويه من أجهزة وحوش وإضافتها إلى قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية، وخدمة تابع مزرعتك، والتي يتم عن طريقها رفع نتائج تحليلات الاستشعار من البعد باستخدام صور الأقمار الصناعية والتي تشمل: تحليل ملوحة التربة، المحتوى المائي للتربة والنبات، معرفة صحة النبات ، والمساحة المحصودة يوميا، وذلك على مدار الموسم الزراعى بداية من مرحلة ماقبل الزراعة وحتى الحصاد وأنه تم عمل أطلس لاصناف البطاطس المشهورة من خلال التعاون مع معهد بحوث البساتين و اضافته على أجهزة التابلت، لمساعدة مهندسي المناطق الخالية فى التعرف عليها.