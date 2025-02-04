اتحاد العمال: حزمة الحماية الاجتماعية ستكون الأكبر ومعها إجراءات لحفظ الزيادة

محمد شعلان

أكد مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن حزمة الحماية الاجتماعية التي عرضتها الحكومة على الرئيس السيسى، ستكون حزمة كبيرة جدا، والهدف منها ضخ حزمة إجراءات تدعم العمال حتى يتمكنون من مواجهة التحديات الموجودة، موضحا أن الحزمة الاجتماعية عبارة عن مجموعة إجراءات كثيرة.

وأضاف مجدى البدوى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على قناة دي إم سي، أن الدولة المصرية تتخذ اجراءات في حزمة الحماية الاجتماعية حتى يستفيد العامل من المبلغ الذي يتم إقراره ولا تذهب لجيوب التجار، قائلا: "لا بد من تثبيت الأسعار ومجموعة من الإجراءات الكبيرة وكل مجموعة تسعى لعملها لاستفادة العامل من الحزمة الاجتماعية".

وأوضح أن الزيادة السابقة التي أقرتها الحكومة للحد الأدنى للأجور ساهمت بشكل كبير في تمكين العمال يقدروا يواجهوا الكثير من التحديات الاقتصادية نتيجة ارتفاعات الخدمات من سولار وبنزين وغاز وهذا ساعد العمال في مواجهة الأعباء والزيادات، مؤكدا أن هذه الحزم الاجتماعية تجعل العامل يشعر أن الدولة تقف معه ولا تتركه وحده يواجه كل المشكلات.

وتابع: "نتوقع هذه الزيادة في الحزمة الاجتماعية ستكون هي الأكبر وستصب في مصلحة العمال بشكل أكبر ويصاحبها إجراءات تساعد أن الزيادة يشعر بها العامل وتساعده في مواجهة التحديات الاقتصادية".