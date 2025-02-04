إنقاذ حياة سيدة باستئصال ورم ليفي 18 سم بمستشفى للرعاية الصحية ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

نجح الفريق الطبي المتميز بقسم النساء والتوليد في مستشفى 30 يونيو التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب بورسعيد، في إنقاذ حياة سيدة تبلغ من العمر 48 عامًا، كانت تعاني من ورم ليفي ضخم بحجم 18 سم، مما تسبب لها في آلام شديدة ونزيف مستمر.

بعد إجراء الفحوصات الطبية والتحاليل التشخيصية اللازمة، تم التدخل الجراحي العاجل لاستئصال الورم وإنقاذ حياة المريضة، بدقة عالية على يد فريق طبي متخصص، حيث استقرت حالتها الصحية بعد الجراحة .

وتواصل المستشفى تقديم المتابعة الطبية والدعم المستمر لها، بتكلفة لا تتجاوز 450 جنيهًا فقط ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، رغم أن تكلفة العملية خارج المنظومة تصل إلى 20,000 جنيه.

تمت العملية بنجاح على يد الفريق الطبي بمستشفى 30 يونيو وهم :

الدكتور محمد شنيشن – دكتوراه النساء والتوليد بمستشفى 30 يونيو

الدكتور محمود المهدي – طبيب مقيم النساء والتوليد بمستشفى 30 يونيو

الدكتورة نهلة ممدوح – أخصائي التخدير بمستشفى 30 يونيو

أسماء محمد – أخصائي تمريض بقسم العمليات

جاء ذلك تحت إشراف ومتابعة الدكتور أحمد حسن سالم – مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد

وتخدم مستشفى 30 يونيو أكثر من 60,000 منتفع بجنوب بورسعيد، وتواصل تقديم خدمات طبية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة.



الفريق الطبي المشارك



الفريق الطبي



مستشفي 30 يونيو