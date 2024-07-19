محافظ بورسعيد يتفقد مستشفى 30 يونيو بعد السيطرة على حريق محدود بداخلها

بورسعيد - محمد عزام

تفقد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، مستشفى 30 يونيو جنوب بورسعيد، التابعه لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بعد حدوث تسريب باسطوانة "ايروسول" بغرفة السجلات التي تعمل بالنظام الآلي التابعة للمستشفى .

وتمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة علي التسريب، بعد أن دفعت بـ 3 سيارات حماية مدنية وتمت السيطرة عليه، وبالمتابعة مع هيئة الإسعاف أفادت بنقل 9 حالات من الحضانات إلى مستشفى (السلام)، ويرافق كل حاله دكتور وتمريض من المستشفى، حرصا علي سلامة الأطفال.

وأكد المحافظ، على أن مستشفى 30 يونيو يعمل بشكل طبيعي وبكامل قوتها وتواصل تقديم خدماتها الطبية للمواطنين، وأنه لم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو حدوث أي تلفيات.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر لأطقم الأطباء والتمريض ورجال الإسعاف والحماية المدنية علي جهودهم المشرفة للتعامل مع الموقف الطارئ باحترافية شديدة.