إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة خلال ساعات.. تفاصيل

البحيرة - ناصر جودة

تشهد محافظة البحيرة ، حالة من الترقب ، بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ومراجعة إمتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية، تمهيدا لإعلان النتيجة خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد إعتمادها من الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة.

ويبلغ عدد الطلاب اللذين أدوا امتحانات الشهادة الاعدادية بمدارس البحيرة 125 ألف و867 طالب وطالبة ، أمام عدد 575 لجنة بنطاق 18 إدارة تعليمية .

وقال يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، الالتزام بكافة الضوابط المنظمة لاجراء عملية تصحيح أوراق الامتحانات، تحقيقا لمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، مضيفا أن امتحانات الشهاده الاعداديه انتهت دون أى مشاكل تذكر ،وانه تم تشكيل غرفة عمليات فرعية بكل ادارة تعليمية و منع استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين، واتخاذ كافة الإجراءات لتأمين أعمال المراجعة و التصحيح.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إلى توفير الأجواء الهادئة الآمنه لسير الامتحانات بسهولة ويسر، و التأكد من جاهزية الكنترولات ورصد الدرجات فور الانتهاء من أعمال التصحيح.