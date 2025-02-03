8 قوافل علاجية بيطرية مجانية ببيطري الدقهلية.. صور

الدقهلية - سارة الباز

صرح الدكتور السيد الحسنين المتولي، وكيل الطب البيطرى بالدقهلية عن قيام 8 قوافل علاجية بيطرية مجانية بنطاق المحافظة، اليوم الإثنين، حيث تم رش عدد كبير من الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية؛ وتجريع عدد كبير من الحيوانات ضد الطفيليات الداخلية؛ وعلاج عدد من الأبقار، والجاموس، والدواب، والأغنام، والماعز، والطيور، وعمل مسح تناسلي لبعض الحالات؛ وتم عمل ندوات إرشادية ولقاءات توعوية للمواطنين.

وتمت معالجة عدد كبير من الحيوانات داخل جميع الوحدات البيطرية بنطاق المحافظة لكافة الأعمار، وجميع أنواع الحيوانات من أبقار، وجاموس، ودواب، وأغنام، وماعز، وحيوانات أليفة، ودواجن من أمراض باطنية، وتنفسية، وتناسيلية، وجلدية، وبولية، وإجراء عمليات جراحية، وتلقيح إصطناعي، وفحص حمل، وكشف بالسونار، وترقيم وتسجيل.

كما تم تحصين عدد كبير من الحيوانات ضد مرض الجلد العقدي، وجدري الأغنام بنطاق المحافظة؛ والتحصين ضد مرض الحمى القلاعية، وحمى الوادى المتصدع بنطاق صهرجت الكبرى.

وتم عمل ندوات إرشادية خلال حملة التحصين الوقائية، وإرشاد بيطرى داخل الوحدات البيطرية، وندوات إرشادية، ولقاءات توعوية خلال القوافل المجانية لتوعية المربيين بنطاق المحافظة، وتم تحصين عدد كبير من الطيور ضد مرض إنفلونزا الطيور بنطاق المحافظة.

يأتي ذلك بناء على توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتور ممتاز شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبتكليف من الدكتور السيد الحسنين المتولي، وكيل الوزارة الطب البيطري بالدقهلية، والأطباء مديري الإدارات الداخلية بالمديرية، وبالإدارات الخارجية بنطاق المحافظة.



من القافلة البيطرية



جانب من فعاليات القافلة



جانب من فعاليات القافلة البيطرية