ضبط 720 كيلوجرام دجاج غير صالح للاستهلاك الآدمى بحملة بيطرية بالدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أعلن الدكتور السيد الحسنين المتولي، وكيل الطب البيطري بالدقهلية عن قيام حملة بيطرية بمدينة نبروه بعضويه الدكتور خالد عنبر، والدكتورة دينا حلمى، أطباء التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى بالدقهلية، والدكتور محمد قاسم، طبيب التفتيش على اللحوم بإدارة نبروه البيطرية، وتم تحرير محضر دجاج، وأجزاء دجاج، ومفروم دجاج غير صالح للاستهلاك الآدمى، بإجمالي وزن 720 كجم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وما تزال الحملات مستمرة؛ للحفاظ على وصول طعام آمن خالي من مسببات الأمراض.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق، والدكتور ممتاز شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بضروره تكثيف الحملات على محلات الجزارين، وثلاجات حفظ اللحوم، والمطاعم، وتوجيهات الدكتور السيد الحسنين، وكيل الطب البيطري بالدقهلية، والدكتورة حنان أبو العطا، مدير عام الصحة والمجازر، والدكتور سامح الدسوقي، مدير إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم، وبالتنسيق مع على حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، ومدير مباحث الدقهلية، وبالتنسيق مع مديرية التموين بالدقهلية.



