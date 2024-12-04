الحجر الزراعى: الموالح أبرز صادرات مصر إلى طاجكستان

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور محمد المنسى رئيس الحجر الزراعى المصرى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه تم بحث زيادة الصادرات الزراعية إلي طاجكستان، بالاضافة إلى التعاون في مجالات الحجر الزراعي والصحة النباتية والحجر البيطري والثروة السمكية، وكذلك زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين.

وأضاف رئيس الحجر الزراعي المصري، أنه تم عقد فعاليات الدورة الثالثة للجنة المُشتركة المصرية الطاجيكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، بالعاصمة الطاجيكية "دوشنبه"، في إطار الجهود تبذلها الحكومة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية والدول الصديقة والشقيقة، وتعزيز جهود التنمية في مختلف المجالات.

وأوضح المنسى أن الموالح أحد أبرز المحاصيل التي تصدرها مصر إلى طاجكستان، مشيرًا إلى ان مصر تسعى إلى فتح أسواق جديدة خلال الفترة القادمة وتيسير حركة نفاذها إلى معظم دول العالم لدعم الاقتصاد الوطني بالنقد الأجنبي.

وأشار المنسى إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل، البطاطا، رمان، ثوم، فراولة، فاصوليا، جوافة، طماطم، عنب، و هناك 11 منتجا زراعيا داخل منظومة التكويد أو التتبع حتى الآن.