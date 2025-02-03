وكيل صحة الوادى الجديد يتفقد انتظام عمل الأقسام العلاجية بمستشفى الداخلة

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

أجرى الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد ،جولة تفقدية بمستشفى الداخلة العام لمتابعة سير العمل ، والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، حيث قام بالمرور على الأقسام الداخلية، وحدة العناية المركزة، وحضانات الأطفال، حيث تفقد التجهيزات الطبية واطمأن على حالات المرضى، موجهاً بضرورة الالتزام بمعايير الجودة الطبية وتطبيق الإجراءات الوقائية لضمان سلامة الجميع.

وعقد الدكتور شريف صبحي اجتماعًا مع رؤساء الأقسام بالمستشفى لمناقشة سير العمل، التحديات التي تواجه الفرق الطبية، وسبل تحسين الأداء في جميع الأقسام. وأكد خلال الاجتماع على أهمية الالتزام بالإجراءات الطبية ومعايير مكافحة العدوى، ووجه بسرعة حل أي معوقات تعترض سير العمل وتوفير كافة المستلزمات الطبية لضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة.

كما أشاد بجهود الفريق الطبي والإداري بالمستشفى، مشددًا على أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف الأقسام لتحقيق أفضل مستوى من الرعاية الصحية للمواطنين بمركز الداخلة.