وفد من الصليب الأحمر يتفقد شاحنات المساعدات من مصر لغزة عبر معبر رفح.. صور

رفح - محمد حسين

زار وفد من الصليب الأحمر الدولي، اليوم، معبر رفح لمتابعة سير عمليات نقل المساعدات الإغاثية من مصر إلى قطاع غزة، في إطار الجهود الإنسانية المستمرة لدعم المدنيين في القطاع.

وتفقد الوفد حركة الشاحنات المحملة بالمواد الإغاثية، واطلع على عمليات دخولها إلى غزة تحت إشراف الهلال الأحمر المصري، الذي يتولى تنسيق جهود الإغاثة وتقديم التسهيلات لضمان سرعة وصول المساعدات.

كما أشاد أعضاء الوفد بالإجراءات التي يتم اتخاذها لضمان استمرار تدفق المساعدات، في ظل الحاجة الملحّة لدعم السكان المتضررين، وسط دعوات متزايدة لتعزيز الجهود الإنسانية وإدخال مزيد من الإمدادات الأساسية.































