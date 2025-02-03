اليوم السابع
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وفد من الصليب الأحمر يتفقد شاحنات المساعدات من مصر لغزة عبر معبر رفح.. صور

الإثنين، 03 فبراير 2025 12:33 م
وفد من الصليب الأحمر يتفقد شاحنات المساعدات من مصر لغزة عبر معبر رفح.. صور وفد الصليب الأحمر على معبر رفح
رفح - محمد حسين

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زار وفد من الصليب الأحمر الدولي، اليوم، معبر رفح لمتابعة سير عمليات نقل المساعدات الإغاثية من مصر إلى قطاع غزة، في إطار الجهود الإنسانية المستمرة لدعم المدنيين في القطاع.

وتفقد الوفد حركة الشاحنات المحملة بالمواد الإغاثية، واطلع على عمليات دخولها إلى غزة تحت إشراف الهلال الأحمر المصري، الذي يتولى تنسيق جهود الإغاثة وتقديم التسهيلات لضمان سرعة وصول المساعدات.

كما أشاد أعضاء الوفد بالإجراءات التي يتم اتخاذها لضمان استمرار تدفق المساعدات، في ظل الحاجة الملحّة لدعم السكان المتضررين، وسط دعوات متزايدة لتعزيز الجهود الإنسانية وإدخال مزيد من الإمدادات الأساسية.

وفد-من-الصليب-الأحمر-يتفقد-سير-شاحنات-المساعدات-من-مصر-إلى-غزة-عبر-معبر-رفح-(1)
 

 

وفد-من-الصليب-الأحمر-يتفقد-سير-شاحنات-المساعدات-من-مصر-إلى-غزة-عبر-معبر-رفح-(2)
 

 

وفد-من-الصليب-الأحمر-يتفقد-سير-شاحنات-المساعدات-من-مصر-إلى-غزة-عبر-معبر-رفح-(3)
 

 

وفد-من-الصليب-الأحمر-يتفقد-سير-شاحنات-المساعدات-من-مصر-إلى-غزة-عبر-معبر-رفح-(4)
 

 

وفد-من-الصليب-الأحمر-يتفقد-سير-شاحنات-المساعدات-من-مصر-إلى-غزة-عبر-معبر-رفح-(5)
 

 

وفد-من-الصليب-الأحمر-يتفقد-سير-شاحنات-المساعدات-من-مصر-إلى-غزة-عبر-معبر-رفح-(6)
 

 

وفد-من-الصليب-الأحمر-يتفقد-سير-شاحنات-المساعدات-من-مصر-إلى-غزة-عبر-معبر-رفح-(7)
 

 

وفد-من-الصليب-الأحمر-يتفقد-سير-شاحنات-المساعدات-من-مصر-إلى-غزة-عبر-معبر-رفح-(8)
 






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