تواصل عبور المساعدات من مصر إلى غزة واستقبال مرضى ومصابين عبر معبر رفح

رفح - محمد حسين

تواصلت اليوم عمليات عبور المساعدات الإغاثية من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، في إطار الجهود المستمرة لتقديم الدعم الإنساني للفلسطينيين المتضررين من الأحداث الجارية.

وشملت المساعدات شحنات من المواد الغذائية والطبية والإغاثية التي يتم إرسالها ضمن قوافل منظمة من قبل الهلال الأحمر المصري ومؤسسات إنسانية أخرى، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ويأتي استمرار تدفق المساعدات في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.

وتواصل مصر جهودها في تقديم الدعم الصحي والإنساني للأشقاء الفلسطينيين، حيث استقبلت مستشفيات شمال سيناء 71 حالة مرضية وإصابة من قطاع غزة خلال اليومين الماضيين عبر معبر رفح البري، برفقة 101 مرافق، وذلك في إطار الجهود المصرية المستمرة لتخفيف معاناة الفلسطينيين وتقديم الرعاية الصحية العاجلة لهم.

واستقبل اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، المرضى والجرحى الفلسطينيين فور وصولهم إلى مستشفى العريش العام، حيث حرص على مصافحتهم والحديث معهم، ومداعبة الأطفال وتقديم الهدايا لهم، في رسالة تؤكد دعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة.

وأكد المحافظ خلال زيارته، ضرورة توفير كافة الخدمات الطبية العاجلة للجرحى الفلسطينيين، وضمان تقديم الرعاية الصحية الشاملة لهم، مشددًا على ضرورة تقديم الدعم اللازم للمرافقين لضمان راحتهم خلال فترة علاج ذويهم.

واستقبلت مستشفيات شمال سيناء خلال يومين 71 حالة فلسطينية لتلقي العلاج، حيث تم توزيعهم على المستشفيات وفقًا لاحتياجاتهم الصحية وهي (34 حالة + 63 مرافقًا)، 18 حالة إلى مستشفى العريش العام، 10 حالات إلى مستشفى الشيخ زويد المركزي، 5 حالات إلى مستشفيات جامعة الزقازيق، حالة واحدة إلى مستشفى بئر العبد، و(37 حالة + 38 مرافقًا)، 19 حالة إلى مستشفى العريش العام، و 18 حالة إلى مستشفى الشيخ زويد المركزي.

وأكد الدكتور أحمد سمير بدر، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن المستشفيات المصرية جاهزة بالكامل لاستقبال المرضى الفلسطينيين، حيث تعمل الفرق الطبية على مدار الساعة لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية لهم.

وأشار إلى أنه تم تعزيز أقسام الطوارئ والرعاية المركزة بالأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة، مع توفير كميات كافية من الأدوية وفصائل الدم المختلفة، لضمان تلبية الاحتياجات الطبية للوافدين من غزة.

وأوضح الدكتور أسامة سالم، وكيل مديرية الصحة ومدير عام الطب الوقائي، أن هناك إجراءات وقائية مشددة يتم تنفيذها عند وصول المرضى عبر معبر رفح البري لضمان تقديم الرعاية الصحية وفق أعلى المعايير.