اليوم السابع
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وظائف فى السعودية.. تعرف على فرص عمل بمرتبات تصل إلى 48 ألف جنيه

الإثنين، 03 فبراير 2025 09:14 م
وظائف فى السعودية.. تعرف على فرص عمل بمرتبات تصل إلى 48 ألف جنيه محمد جبران وزير العمل
كتبت آية دعبس

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تواصل وزارة العمل، تلقي طلبات الراغبين فى التقدم لـ فرص عمل، للعمل بالمملكة العربية السعودية، وذلك بالتعاون مع أحد المجموعات التجارية، وأشارت إلى أن المرتبات تتراوح ما بين 3100 و 3600 ريال سعودي، أي ما يعادل حوالي 48 ألف جنيه مصرى.

وأوضحت أن فرص العمل المطلوبة للعمل بالسعودية بالتخصصات الأتية:

- عدد 3 خباز حلواني.

- عدد 3 شيف جزارة.

- عدد 2 شيف أجبان.

- عدد 2 شيف أسماك.

أما عن كيفية التقديم، فيمكن للشباب الراغب في الالتحاق بهذه الفرص التقديم من خلال الينك التالي : https://forms.office.com/r/UKxtCtPikK، وذلك لمدة 5 أيام.

* الشروط المطلوبة للتقدم:

- أن يكون المُتقدم حاصل على مؤهل لا يقل عن مؤهل متوسط.

- السن لا يقل عن 18 سنة.

- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الوظيفة.

 

* مزايا تقدمها جهة التوظيف:

- توفير تأمين صحى.

- تأمين على الحياة.

- تذاكر سفر كل عامين.

 







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