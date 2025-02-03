وظائف فى السعودية.. تعرف على فرص عمل بمرتبات تصل إلى 48 ألف جنيه

كتبت آية دعبس

تواصل وزارة العمل، تلقي طلبات الراغبين فى التقدم لـ فرص عمل، للعمل بالمملكة العربية السعودية، وذلك بالتعاون مع أحد المجموعات التجارية، وأشارت إلى أن المرتبات تتراوح ما بين 3100 و 3600 ريال سعودي، أي ما يعادل حوالي 48 ألف جنيه مصرى.

وأوضحت أن فرص العمل المطلوبة للعمل بالسعودية بالتخصصات الأتية:

- عدد 3 خباز حلواني.

- عدد 3 شيف جزارة.

- عدد 2 شيف أجبان.

- عدد 2 شيف أسماك.

أما عن كيفية التقديم، فيمكن للشباب الراغب في الالتحاق بهذه الفرص التقديم من خلال الينك التالي : https://forms.office.com/r/UKxtCtPikK، وذلك لمدة 5 أيام.

* الشروط المطلوبة للتقدم:

- أن يكون المُتقدم حاصل على مؤهل لا يقل عن مؤهل متوسط.

- السن لا يقل عن 18 سنة.

- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الوظيفة.

* مزايا تقدمها جهة التوظيف:

- توفير تأمين صحى.

- تأمين على الحياة.

- تذاكر سفر كل عامين.