وزير العمل: توجيهات الرئيس السيسى بالتشجيع على الاستثمار فى بيئة عمل لائقة

كتبت ـ آية دعبس

استقبل وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين، بمكتبه، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من شركة للبويات والصناعات الكيماوية، ذات الاستثمار المصري الأردني.

أكد الوزير على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج، وصناعة بيئة عمل لائقة تُحقق وتُشجع على المزيد من الإستثمارات المحلية والأجنبية، مُثمنًا إلتزام الشركة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والذي يستفيد منه 1207 عاملين بالشركة.

من جانبه، وجه وفد الشركة الشكر والتقدير إلى وزارة العمل، على جهودها لتعزيز العلاقات بين صاحب العمل والعامل، من خلال المفاوضات الجماعية الناجحة، مؤكدًا على بيئة العمل اللائقة التي نجحت في تحقيق زيادة الإنتاج والاستثمار داخل الشركة، التي تستعد خلال الفترة المُقبلة إلى التوسع في الاستثمارات داخل مصر، وكذلك إعداد العمالة المصرية المُدربة، كما رحب وفد الشركة ، بالتعاون مع "الوزارة "خلال الفترة القادمة بشأن التدريب وتجهيز الكوادر المصرية الماهرة للعمل في هذا القطاع.

حضر اللقاء من الوزارة سيد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة للتفتيش .



