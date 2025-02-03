وحدة القلب والغدد الصماء بمستشفى أطفال المنصورة صرح طبى مميز.. اعرف التفاصيل

الدقهلية – سارة الباز

يعتبر مستشفى الأطفال الجامعي بالمنصورة، واحدة من الصروح الطبية المتميزة، والتي تقدم خدماتها للمرضى في الدقهلية، والمحافظات المجاورة لها، من خلال وحداتها المتخصصة المتعددة، والتي نتناول بعض منها بالتفصيل.

وحدة القلب بمستشفى الأطفال الجامعي بالمنصورة

توجد وحدة القلب بجامعة المنصورة بمستشفى الأطفال الجامعي بمبنى العيادات الخارجية بالدور الثانى، ويضم:

• قسم أمراض القلب للمرضى الداخليين: وهو جناح مكون من 12 سريراً لتلقي وعلاج أمراض القلب لدى الأطفال.

• وحدة الرعاية المتوسطة للقلب للأطفال: أربعة أسرة وحاضنتان لإدارة المرضى الذين يحتاجون للعناية المركزة للقسطرة حول القلب.

• عيادات أمراض القلب الخارجية: عيادتان في الأسبوع لأمراض القلب للأطفال.

• مختبر تخطيط صدى القلب للأطفال.

• مختبر الفيزيولوجيا الكهربية.

• معمل قسطرة القلب

وحدة الغدد الصماء والسكر

توجد وحدة الغدد الصماء والسكر بجامعة المنصورة بمستشفى الأطفال الجامعي بمبنى العيادات الخارجية بالدور الثانى.

وأسس الدكتور مجدي عبد المنعم الزيني وحدة الغدد الصماء والسكر في نوفمبر سنة 1994؛ لتقدم العديد من الخدمات، مثل:

- تخدم وحدة الغدد الصماء والسكر الحالات القادمة من منطقة شمال شرق الدلتا لجمهورية مصر العربية، والتي كان مقرها الأول مستشفى المنصورة الجامعي، وتم نقل نشاط الوحدة، وعيادتها الخارجية وقسمها الداخلي إلى مستشفى الأطفال الجامعي بالمنصورة، وكان ذلك عام 1998 ميلادي .

- تخدم الوحدة حوالي 180 حالة من حالات مرضى السكر سنوياً، كما تخدم حوالي 700 حالة من حالات الغدد الصماء سنوياً، ويبلغ عدد الحالات منذ بداية نشأة الوحدة حتى الآن عدد 8571 حالة، منهم 1600 حالة من المصابين بمرض السكر، و6971 حالة من حالات الغدد الصماء.

- تقدم الوحدة خدمات التشخيص المبكر وعلاج اضطرابات الغدد الصماء: (اضطرابات الغدة الدرقية ، واضطرابات الغدة الجار درقية، واضطرابات فوق الكلى ، وتقييم النمو واختلال وظائف الغدد التناسلية ، واضطرابات الغدة النخامية).

- تشخيص وعلاج اضطرابات النمو والبلوغ.

- علاج السمنة عند الأطفال والمراهقين.

- دراسة تكوين الجسم ، كثافة المعادن بالعظام عن طريق مسح DXA.

- دراسة تكوين الجسم من قبل BIA.

- في مجال مرض السكري: (إدارة مرض السكري من النوع 1 DM ، النوع 2 DM ، مرض السكري أحادي المنشأ ، إدارة مضاعفات مرض السكري ، متابعة مرضى السكري ، برامج الفحص لعائلات مرضى السكري ، التقييم الغذائي لحالات السكري ، فحص مرضى السكري من أجل الأمراض المشتركة).

العيادات خارجية

تضم الوحدة 3 عيادات خارجية متخصصة، وهي:

• عيادة السكري (صباح السبت - غرفة 1).

• عيادة الغدد الصماء (الاثنين - الصباح - عيادة1) متابعة الحالات.

• عيادة الغدد الصماء (الثلاثاء - صباحاً - عيادة8) حالات جديدة.

أنشطة الوحدة

التشخيص و العلاج المبكر لأمراض الغدد الصماء و السكر الآتية:

• أمراض الغدة الدرقية.• أمراض الغدة الكظرية.• أمراض الغدة الجار درقية.• علاج السمنة في الأطفال.• تشخيص وعلاج قصر القامة.• دراسة توزيع مكونات الجسم بجهاز BIA.• تقيم النمو وخلل في أعراض البلوغ.• دراسة مكونات الجسم و كثافة العظام بواسطة جهاز قياس هشاشة العظام.الأجهزة

يوجد بالوحدة معمل قياس هشاشة العظام وقياس الدهون بالجسم:

• جهاز Luner- DPXIQ DXA Scan عمل قياس نسبة هشاشة العظام في منطقة الظهر، أو اليد، أو الرقبة، ويخدم الجهاز حالات الأطفال، والحالات البالغة، و كبار السن كما يمكن لهذا الجهاز قياس المعادن بالجسم، وقياس الدهون.• جهاز قياس الدهون في الجسم (TANITA): عن طريق هذا الجهاز يتم قياس الدهون في أجزاء الجسم المختلفة كما يتم تحديدWater content ، ويخدم الجهاز حالات الأطفال، والحالات البالغة.

• جهاز لقياس ضغط الدم Digital: لقياس ضغط الدم لحالات الأطفال التي تعاني من أرتفاع ضغط االدم.

