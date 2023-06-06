فريق طبى بجامعة المنصورة ينجح فى إنقاذ رضيع واستخراج دبوس من أمعائه

الدقهلية محمد الحبشى

نجح الفريق الطبي بوحدة الجهاز الهضمى والكبد وقسم جراحة الأطفال بمستشفى الأطفال الجامعي بالمنصورة ، في إنقاذ رضيع بعد ابتلاعه "دبوس" وانغراسه في جدار الأمعاء.

واستقبل المستشفى طفل يبلغ من العمر 7 أشهر، بعد ابتلاعه "دبوس" مشبك مفتوح، وقد بينت الأشعة وجود الجسم المعدني في الجزء الأول من الإثنى عشر، وقد انغرس طرفه المدبب في جدار الأمعاء.

وبعد توقيع الكشف الطبي على الحالة، تبين أن الحل الأمثل هو استخراج الدبوس عن طريق المنظار، والذي يحتاج إلى مهارة عالية جدا نظرًا لصغر عمر المريض، ووجوده مفتوحًا ومنغرس طرفه في جدار الأمعاء، أو إجراء عملية جراحية للرضيع.

وتمكن الفريق الطبي من استخراج الجسم المعدني عبر المنظار دون حدوث أي مضاعفات، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد عز، استاذ طب الأطفال رئيس وحدة الجهاز الهضمي، والدكتورة إسراء زينهم، مدرس مساعد طب الأطفال، والدكتور مصطفى العيوطي، مدرس جراحة الأطفال، والدكتور آيه منير، نائب التخدير، وناجي محفوظ، فني المناظير، والتمريض فاطمة محمد.

وصرح الدكتور أشرف الشرقاوي، مدير عام المستشفى، بأن وحدة الجهاز الهضمي بالمستشفى من الوحدات المميزة، والتي يتوافر بها الإمكانات البشرية والفنية التي تستطع التعامل مع أصعب الحالات بحرفية شديدة.