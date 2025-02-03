هل الشيكولاتة الداكنة خيار صحى لمرضى السكرى؟

كتبت فاطمة خليل

من أكثر الأساطير التي يصدقها الناس حول مرضى السكري من النوع الثانى أن جميع الحلويات ممنوعة، لكن على عكس ما يعتقد البعض فإن بعض الحلويات آمنة للأشخاص المصابين بمرض السكري من النوع الثانى، واحدة من هذه الحلويات هي الشيكولاتة الداكنة وقد تجلب كمية معتدلة فوائد صحية، بحسب موقع "تايمز ناو".

ووفقًا لجمعية القلب الأمريكية، تم ربط بعض مكونات مضادات الأكسدة الموجودة في الشيكولاتة الداكنة أيضًا بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب ومقاومة الأنسولين، ولكن هذا لا يمنحك الإذن بالمبالغة، تذكر أن التحكم في الكمية هو المفتاح دائمًا.

وتساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الشيكولاتة الجسم على استخدام الأنسولين بكفاءة أكبر للمساعدة في التحكم في نسبة السكر في الدم.

ويساعد هذا بدوره في خفض مستويات السكر في الدم بشكل طبيعي ويساعد جسمك بالفعل على استخدام الأنسولين.

ونتيجة لذلك، يساعد في تقليل مقاومة الأنسولين، وهو ما نراه في مرض السكري من النوع الثانى.

أيضًا، قد يكون أحد مركبات مضادات الأكسدة الموجودة في الشوكولاتة الداكنة - الفلافونول – مفيدًا، وهذا فوز آخر لمرضى السكري، حيث أن هؤلاء الأفراد أقرب إلى خطر الإصابة بأمراض القلب.

وجدت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين يعانون من ضغط دم طبيعي أو مرتفع، والذين يستهلكون الشوكولاتة الداكنة لمدة أسبوعين أو أكثر كانوا مرتبطين بانخفاض ضغط الدم.

وبالنسبة لأولئك الذين تناولوا الشوكولاتة الداكنة بتركيز عالٍ من الفلافونول، كان التأثير أكبر.

ومع ذلك، عند تناول الشيكولاتة الداكنة، إليك بعض النصائح التي يجب وضعها في الاعتبار: