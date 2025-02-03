نتيجة الشهادة الإعدادية فى المنيا بالاسم ورقم الجلوس

المنيا-حسن عبد الغفار

ينشر اليوم السابع نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025 فى محافظة المنيا، بعد اعتمادها من اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية 76.5%، وذلك بحضور صابر زيان مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وأعرب المحافظ، عن خالص تهانيه للطلاب المتميزين والناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا دوام النجاح والتفوق، وحث الطلاب المتفوقين على مواصلة التميز خلال الفصل الدراسي الثاني للحفاظ على تميزهم وتفوقهم العلمي، كما قدم المحافظ التهنئة للقيادات التعليمية والإداريين، الذين بذلوا الجهد خلال الفصل الدراسي الأول.

- نتيجة الشهادة الإعدادية فى المنيا قطاع شمال

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