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محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 76.5%

الإثنين، 03 فبراير 2025 03:40 م
محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 76.5% اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا
المنيا-حسن عبد الغفار

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اعتمد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2024-2025K حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية 76.5% وذلك بحضور صابر زيان مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

أعرب المحافظ عن خالص تهانيه للطلاب المتميزين والناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا دوام النجاح والتفوق، وحث الطلاب المتفوقين على مواصلة التميز خلال الفصل الدراسي الثاني للحفاظ على تميزهم وتفوقهم العلمي، كما قدم المحافظ التهنئة للقيادات التعليمية والإداريين، الذين بذلوا الجهد خلال الفصل الدراسي الأول.

وأكد المحافظ حرص واهتمام الدولة بالمنظومة التعليمية، باعتبارها أساس التقدم والتنمية، موجها  مديرية التربية والتعليم بإعداد تكريم للمتفوقين لرعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين إلى جانب الاهتمام برفع كفاءة القائمين على العملية التعليمية وتقديم كافة أوجه الدعم للمنظومة التعليمية.

من جانبه، قال صابر زيان مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، إن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس بلغ 116802 طالب حضر منهم 112833 طالبًا، وبلغ عدد الناجحين 86348 طالبًا، بنسبة نجاح 76.5%.







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