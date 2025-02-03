نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى الغربية بالاسم ورقم الجلوس

الغربية محمد طارق

ينشر اليوم السابع نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025 فى محافظة الغربية، بعد اعتمادها من اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، وذلك بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم في الغربية.

يذكر أن 93490 طالبا، بالإضافة إلى 4886 طالبا بالشهادة الإعدادية المهنية، قد أدوا الامتحانات في جميع المواد، وشدد وكيل الوزارة، على ضرورة مراعاة الدقة والجودة والانضباط في العمل، وتجنب الأخطاء تحقيقاً لصالح جميع الطلاب، وعدم إهمال أي جزء مجاب عنه من قبل الطالب.

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