انقطاع المياه عن قريتي البديني ومنهروا فى بنى سويف الأربعاء المقبل

بنى سويف هانى فتحى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف عن انقطاع المياه عن قريتي البديني ومنهروا الأربعاء المقبل، وذلك نظرا لأعمال التطهير بالخزان الأرضي سوف يتم توقف محطة مياه البديني بمركز اهناسيا يوم الأربعاء الموافق 2025/2/5 من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 8 مساءً من نفس اليوم.

وأهابت الشركة المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وسوف يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها، وللاستفسار والشكاوى يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو موبايل ورقم واتس آب 01211175827.

