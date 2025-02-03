مستشفى الزقازيق العام تجري 81 قسطرة قلبية خلال شهر

الشرقية - إيمان مهنى

قال الدكتور هانى مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الفريق الطبى بقسم القسطرة القلبية بمستشفى الزقازيق العام، نجح فى إجراء عدد 81 قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية خلال شهر يناير الماضي، منهم 17 حالة حرجة، وتم تركيب الدعامات اللازمة لهم، وتركيب عدد 3 منظم دائم، و4 منظم مؤقت، وتم خروج المرضى بحالة جيدة، بعد توفير الرعاية الصحية لهم قبل وبعد إجراء القسطرة.

ذلك بقيادة الدكتور السيد فرج أستاذ القلب والمشرف الفنى على القسطرة، والدكتور ياسر آمين رئيس القسم، والدكتور حسام عطية مدير الوحدة، والدكتور محمد زردق استشارى كهربية القلب، والدكتورة بوسى حامد استشارى القلب والقسطرة، تحت إشراف الدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجى بالمديرية والمشرف العام على جراحات القلب المفتوح والقسطرة القلبية، والدكتور محمد يحيى مدير المستشفى،

ويأتى ذلك فى إطار مبادرة الرئاسية بالإنتهاء من قوائم الإنتظار، ورفع الأعباء عن المريض المصري، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات الصحة بالمحافظة.

و يذكر إجمالى إجراء القسطرة القلبية للمرضى حتى الآن بمستشفى الزقازيق العام بلغ 2683 حالة، منهم 57 منظم دائم، وعدد 92 منظم مؤقت، وتم تركيب الدعامات اللازمة للمرضى، حسب التشخيص الطبى لكل حالة، وذلك بعد إجراء كافة الفحوصات والأشعة اللازمة لهم.