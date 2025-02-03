مركز سموم جامعة بنها: استقبلنا 245 حالة تسمم خلال يناير 2025

القليوبية - إبراهيم سالم

أصدر مركز السموم الإكلينيكية بكلية الطب فى جامعة بنها، برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، وإشراف الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب بجامعة بنها، والدكتورة شيرين الخولي المشرف على مركز السموم، تقريرا بعدد الحالات التى استقبلها على مدار شهر يناير الماضى للعام الحالي 2025، والتى بلغت 245 حالة تسمم.

وكشف مركز سموم جامعة بنها، أنه من بين تلك الحالات 141 حالة تسمم دوائي نتيجة تناول أدوية دون إشراف طبي أو استخدام أدوية دون استشارة، وهي النسبة الأعلى من الحالات التي يستقبلها المركز، كما أن باقي الحالات التي استقبلها للمركز على مدار الشهر تنوعت ما بين اختناق غاز ومبيدات حشرية ومخدرات مشتقات بترولية ومواد كاوية وتسمم غذائي ولدغات حشرات.

وأشار المركز، إلي أنه تم تقديم الخدمة العاجلة لكل الحالات وإنقاذ حياتها وبيانها كالتالي 141 حالة تسمم دوائي، و42 حالة تسمم كيماوي، وحالتين مواد بترولية، و17 حالة غازات سامة، و26 حالة تسمم بالمبيدات الحشرية، و10 حالات مخدرات، و7 حالات أقراص غلة.

وناشد مركز السموم بجامعة بنها، المواطنين بتوخى الحذر واتخاذ الحيطة والانتباه لأطفالهم، والعمل على إبعاد الأدوية ومشتقاتها عن متناول أيديهم حتى لا يتعرضون لحالات التسمم.