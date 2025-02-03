مدير الرعاية الصحية بالأقصر يعتمد نتيجة امتحانات طلاب معاهد رعاية التمريضية

الأقصر – أحمد مرعى

اعتمد الدكتور محمد شعبان مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، اليوم الإثنين، نتيجة امتحانات الترم الاول للصفوف الدراسية بمعاهد رعاية التمريضية التابعة للهيئة بالأقصر، والتي تشمل معاهد الرعاية التمريضية بمستشفيات (الكرنك ، الدولي ، طيبة ، حورس ،إيزيس ، ومركز الضبعية)، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل في بأهمية الاستثمار في العنصر البشري.

وقد أجرى الدكتور شعبان اتصالاً هاتفياً بالطالبة شهد عبداللطيف الأولى على الدفعه بالصف الأول بالمعهد لتهنئتها بتفوّقها وحصولها على المركز الأول متمنياً لها دوام التميز والنجاح، وذلك إيماناً من الهيئة العامة للرعاية الصحية بأن الاستثمار في التعليم التمريضي هو استثمار في مستقبل صحي أفضل.

وفي ذات السياق تعمل الهيئة جاهدة على تطوير المناهج الدراسية وتحديثها في معاهد رعاية الفنية للتمريض بما يتناسب مع أحدث التطورات في مجال الرعاية الصحية لتخريج كوادر تمريضية ذات مهارات فنية وتكنولوجية ولغوية متميزة قادرين على مواكبة التغيرات التقنية والعلمية، والمساهمة في بناء نظام صحي أكثر كفاءة.

وكان قد أكد الدكتور محمد شعبان مدير فرع الهيئة بالأقصر، أنه من خلال سعي الهيئة الدؤوب للعمل على راحة منتفعين منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر، وتلبية جميع احتياجاتهم تُعلن الهيئة عن مد فترة تقديم خدمة جلسات التنفس للأطفال الذين في حاجة لجلسات متكررة حتى الثانية عشر صباحاً.

وأشار مدير الفرع أن المراكز تقدم خدمات طب الأسرة من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 8 مساءً ويتم حجز موعد الكشف لخدمات طب الأسرة عن طريق الاتصال بالخط الساخن 15344، كما سيتم استقبال تقديم خدمات جلسات التنفس حتى 12 منتصف الليل، هذا وتشمل خدمات الرعاية الأولية بالمراكز :- خدمات الاستقبال والطوارئ - خدمات طب الاسرة - خدمات الصيدلية - خدمات تنظيم الأسرة - خدمات الاسنان - خدمات التطعيمات - خدمات مكتب الصحة - خدمات المعمل - خدمات اشعة سينية)، وأشار الدكتور شعبان أن الهيئة تحرص على تقديم الخدمات الطبية المتميزة لكافة منتفعي منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الأقصر.