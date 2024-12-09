الرعاية الصحية تبدأ تشغيل عيادة العظام بمركز طب أسرة الأقصر يوميا.. تفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

يستمر فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، في تقديم الدعم الكبير للمواطنين في كافة جوانب الرعاية الصحية بالعمل على راحة منتفعين منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر وتلبية جميع احتياجاتهم، حيث انطلقت الهيئة في تشغيل عيادة العظام بمركز طب أسرة الأقصر يومياً من الثامنة صباحاً وحتى الثالثة مساء عدا يوم الجمعة.

وقالت الهيئة، إنه يتم حجز موعد الكشف لخدمات طب الأسرة عن طريق الاتصال بالخط الساخن 15344، كما يتم عمل أشعة الأكس عند الحاجة بنفس المركز والذي من شأنه توفير الراحة للمواطنين ورفع عناء الإحالة إلى المستشفيات والتحرك من منشأة إلى منشأة عن كاهل المنتفعين ، فضلاً عن تخفيف الازدحام بالعيادات التابعة للمستشفيات، مما يتيح تقديم عدد أكبر من الخدمات لوقت أقل من الانتظار ، ويتم الإحالة إلى المستشفيات في الحالات المتقدمة عند الحاجة فقط.

وأشار الدكتور أحمد البرعي رئيس إقليم الصعيد والمشرف العام على فرع الهيئة بالأقصر، إلى أن الهيئة تحرص على تقديم الخدمات الطبية المتميزة لكافة لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الأقصر، موضحاً إنه بالإضافة إلى تقديم جميع خدمات الرعاية الأولية بالمركز والتي تشمل :- خدمات الاستقبال والطوارئ - خدمات طب الأسرة - خدمات الصيدلية - خدمات تنظيم الأسرة - خدمات الاسنان - خدمات التطعيمات - خدمات مكتب الصحة - خدمات المعمل - خدمات أشعة سينية)، بالإضافة إلى عدد من الخدمات المتقدمة الخاصة بمراكز طب الأسرة والتي تشمل (عيادات الأطفال، والنساء والتوليد ،والعظام).



الرعاية الصحية بالأقصر تبدأ تشغيل عيادة العظام بمركز طب أسرة الأقصر



الرعاية الصحية تبدأ تشغيل عيادة العظام بمركز طب أسرة الأقصر يومياً



بدء تشغيل عيادة العظام بصورة يومية بالمركز



بدء تشغيل عيادة العظام بمركز طب أسرة الأقصر يومياً