محافظ الشرقية يتفقد أعمال إحلال وتجديد وتغطية جزء من مصرف بلبيس العمومى

الشرقية - إيمان مهنى

أجرى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، زيارة مفاجئة لمركز ومدينة بلبيس لمتابعة نسب تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية والوقوف على الخدمات المؤداة للمواطنين.



استهل المحافظ جولته بتفقد أعمال إحلال وتجديد وتغطية جزء من مصرف بلبيس العمومي بطول 115 مترا طوليا وبتكلفة 100 مليون جنيه للمساهمة في تحسين تدفق مياه الصرف وزيادة معدلات التصرف به.



قدم الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس شرحاً تفصيلياً لمحافظ الشرقية عن طبيعة الأعمال الجارية بالمصرف وتمت الإشارة إلى أنه تم الإنتهاء من إنشاء الخوازيق الساندة وتنفيذ ما يقرب من 70% من أعمال المرحلة الأولى من الأساسات وجزء من السقف بجانب تنفيذ 60% من الخوازيق الأساسية العاملة في منتصف المجري المائي وجزء خرساني بطول 26 مترا، وجار تكثيف ورديات العمل لسرعة الانتهاء من الأعمال طبقاً للجدول الزمني المحدد.



شدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال وإلزامها بتطبيق المواصفات الفنية المحددة في العمل والإنتهاء من المشروع طبقاً للجداول الزمنية المحددة.



أكد محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعى جاهدة إلى الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروعات ودفع عجلة العمل بها لدخولها الخدمة الفعلية طبقاً للجداول الزمنية المحددة.

رافق المحافظ في الجولة، محمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس.