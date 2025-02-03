وزير التموين يفتتح أول سوق حضارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة بالعاشر

الشرقية - فتحية الديب

افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، يرافقه المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اليوم الإثنين، فعاليات السوق الحضاري بمدينة العاشر من رمضان.

حضر الافتتاح الدكتور محمد حلمي، رئيس مجلس أمناء المدينة، والمهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز العاشر من رمضان، والمحاسب أيمن رضا والمهندس أحمد عبدالرؤف، وكلاء مجلس الأمناء، والمهندس عبدالكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية، والدكتورة عبير عبدالعزيز، عضو مجلس الأمناء عن ذوي الهمم.

كان مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان أنهى الاستعدادات اللازمة لافتتاح السوق الحضاري الجدديد بالمدينة، والذي يعد الأول من نوعه في المجتمعات العمرانية الجديدة؛ حيث يهدف إلى جمع الباعة الجائلين في مكان محدد وحضاري بدلا من إشغال الطرقات.

ويعد السوق الحضاري الجديد بمدينة العاشر من رمضان بمثابة البداية في تنفيذ خطة الدولة نحو مجابهة الأسواق العشوائية، إذ يتم تخصيص مكان للباعة بشكل حضاري، وذلك استكمالا لخطة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير أسواق حضارية بديلة عن العشوائية للباعة الجائلين.

وتم إنشاء السوق الحضاري الجديد على مساحة 400 متر مربع، ويضم 141 باكية للباعة، بالإضافة إلى جميع وسائل الحماية والأمان مع المرافق اللازمة (مياه – كهرباء – صرف صحي)، ومزود بـ 4 دورات مياه، اثنتان منها رجالي واثنتان مخصصتان للسيدات، حيث تضم كل دورة مياه 4 حمامات داخلية، فضلا عن توفير عمال نظافة ومتابعة بصفة مستمرة من جانب مجلس أمناء المدينة.



السوق الحضارى