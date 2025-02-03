محافظة القاهرة تنعى وفاة الدكتور سامى عبد العزيز عميد إعلام القاهرة الأسبق

كتب ـ سيد الخلفاوى

نعت محافظة القاهرة ببالغ الحزن والأسى الدكتور سامي عبد العزيز، عميد كلية الإعلام الأسبق بـ جامعة القاهرة، الذي توفى بعد مسيرة علمية حافلة بالتميز والابتكار، قدم خلالها إسهامات بارزة في مجال الإعلام ، وترك بصمة واضحة في تطوير الدراسات الإعلامية على مستوى الجامعات المصرية.

كما أرسى العديد من القيم المهنية والأخلاقية في مجال الإعلام ، وتتلمذ على يديه أجيال من الكفاءات المتميزة، وكان مثقفًا واعيًا بقضايا بلده، وعالمًا يُحتذى بما قدمه فى خدمة العلم والوطن.

وتقدمت محافظة القاهرة بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد وتلامذته ومحبيه، سائلًة الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

