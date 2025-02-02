اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 فبراير 2025 12:00 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الأوقاف ينعي عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة

الأحد، 02 فبراير 2025 10:56 م
وزير الأوقاف ينعي عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة الدكتور سامى عبد العزيز
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نعي الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ببالغ الحزن والأسى الأستاذ الدكتور سامي عبد العزيز، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق، الذي وافته المنية بعد مسيرة علمية حافلة بالعطاء، أسهم خلالها في إثراء المجال الإعلامي وتخريج أجيال من الكفاءات المتميزة.

وأكد وزير الأوقاف أن الفقيد الدكتور سامى عبد العزيز كان نموذجًا للعالم الجاد والمثقف الواعي، حيث قدم إسهامات بارزة في تطوير الدراسات الإعلامية وترسيخ القيم المهنية والأخلاقية في المجال، وكان مثالًا يُحتذى به في الإخلاص والتفاني في خدمة العلم والوطن.

وتقدم الدكتور أسامة الأزهري بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد وذويه ومحبيه، سائلًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

 







مشاركة

وزير الاوقاف

وزارة الاوقاف

اعلام القاهرة

سامي عبدالعزيز






الرجوع الى أعلى الصفحة