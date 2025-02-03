لو ابنك اترفض في "إنترفيو" المدرسة.. إزاى تحافظ على ثقته بنفسه

كتبت : دانه الحديدى

أصبح إجراء مقابلة للطفل "إنترفيو" شرطًا أساسيًا للقبول في المدارس الخاصة والدولية، حيث تلجأ المدراس لإجراءات تلك المقابلات للتأكد من المستوى الإدراكى والمعرفى للطفل، وتحديد الأعداد التي يتم قبولها سنويًا داخل المدرسة، خاصة في ظل الإقبال الكبير من أولياء الأمور على إلحاق أطفالهم بمدراس معينة نظرًا لسمعتها الجيدة ومستواها التعليمى المتميز.

وبسبب عدم تمكن المدرسة من قبول جميع المتقدمين للالتحاق بها، لوجود سعة محددة للفصول، يتعرض عدد غير قليل من الأطفال لرفض قبولهم داخل المدرسة، وقد يرجع هذا الرفض لعدم اجتياز الطفل للأسئلة التي يتم طرحها عليه أثناء "الإنترفيو"، سواء بسبب عدم معرفته للإجابات، أو بسبب رهبة الموقف بالنسبة إليه ما يجعله يمتنع عن الإجابة، وهذا الرفض قد يعرض الطفل لفقدان ثقته بنفسه.

كيف نحافظ على ثقة الطفل بنفسه في حالة عدم إجتيازه لـ"الإنترفيو"؟

ومن جانبه قال الدكتور جمال فرويز، استشارى الطب النفسى جامعة عين شمس، إن احتمالية فقدان ثقة الطفل بنفسه حال رفضه بـ"الإنترفيو"، تزيد في حالة ارتباطه بالمكان، مثلاً بسبب رؤيته لألعاب مميزة داخل المدرسة أو إعجابه بشكل الفصول، أو بسبب وجود طفل قريب له داخل المدرسة.

وأضاف أنه حال رفض الطفل، يجب أن يستقبل الوالدان الخبر بتفهم، وعدم إلقاء اللوم على الطفل بأى شكل، لأن بعض أولياء الأمور للأسف يقسون على أطفالهم عند عدم اجتيازهم للمقابلة، مشيرًا إلى أنه يجب على الوالدين دعم الطفل، وإظهار أن عدم لتحاقه بتلك المدرسة يرجع إلى رغبتهم في إلحاقه بمدرسة أفضل، دون إظهار أن سبب الرفض من الطفل نفسه، وفى حالة وجود أقرباء له داخل المدرسة، فيمكنه مقابلتهم بأى تجمع عائلى.

خطوات تأهيل الطفل قبل "الإنترفيو"

وحول كيفية تأهيل الطفل مسبقًا للمقابلة، أوضح فرويز أن الطفل الذى يذهب بشكل منتظم إلى الحضانة لن تكون لديه رهبة من المقابلة داخل المدرسة، وذلك لاعتياده على ذلك النوع من الأسئلة، بجانب عدم خوفه من التواجد وسط غرباء عنه، لكن المشكلة تكمن في الطفل الذى لم يلتحق بالحضانة حتى تلك المرحلة العمرية، بسبب خوفه من الغرباء وعدم إعتياده للتواجد بمكان بعيدا عن والديه.

وأضاف أن تواجد ذلك الطفل وحده داخل الإنترفيو، يجعله يشعر بالخوف والدونية والترددية، بسبب ارتفاع مستوى الأدرنالين وإنخفاض مستوى الدوبامين لديه، ما قد يتسبب في امتناعه عن التحدث أثناء الإنترفيو، حتى وإن كان على علم بإجابات الأسئلة، وقد يصل الأمر إلى دخوله في حالة من البكاء الشديد.

وفى تلك الحالة يجب على الوالدين تأهيل الطفل قبل الذهاب إلى الإنترفيو، بشرح المتوقع بالظبط خلال المقابلة، وودعمه وتشجيعه وجعله يطمئن إلى سهولة الأمر، حتى يشعر بالأمان ولا ينتابه أي نوع من الخوف أثناء المقابلة.

من هو الشخص المناسب لإجراء الإنترفيو للطفل؟

وحول المعايير التي يجب أن تختار المدرسة على أساسه من يجرى المقابلات للأطفال، قال فرويز إن الخبرة وشخصية المدرس هما أساس الأختيار، فخبرة المدرس تجعله يتمكن من تقييم المستوى الإدراكى والسلوكى للطفل أثناء إجرائه للمقابلة، كذلك يجب أن يتمتع المدرس بشخصية متفهمة، حتى يتمكن من استيعاب الطفل وامتصاص رهبته من الموقف.

وحذر فرويز من إخبار المدرسة الوالدين بخبر عدم قبول الطفل أمامه، مؤكدًا أن ذلك يعد أمرًا غير تربوي أو احترافي، لأنه يجب إخبار الوالدين بالنتيجة على انفراد حتى لا يتأثر الطفل سلبًا بالأمر، مشيرًا إلى أنه عند التعرض لمثل ذلك الموقف، على الوالدين إحتواء الطفل وإلقاء اللوم على المدرسة، وإخباره أن الخطأ منهم وليس منه بأى شكل، حتى يمر الموقف عليه بسلام.