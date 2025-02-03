كنترول تصحيح أوراق الإعدادية بالأقصر ينتهى من التصحيح ويبدأ تجميع الدرجات

الأقصر – أحمد مرعى

انتهى مسئولي مقر تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر، من أعمال التصحيح والرصد والمراجعة لأوراق الطلبة والطالبات، حيث كانت تسير أعمال كنترول الشهادة الإعدادية بشكل منتظم، وتم تصحيح كراسات الإجابة ورصد الدرجات وجارى التجميع لإعلان النتيجة خلال الساعات المقبلة، وذلك وفقاً لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر.

ومن جانبه أكد الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أنه فور الانتهاء من المراجعة والرصد سيتم عرض النتيجة على المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر لاعتمادها وإعلانها، حيث سيتم إعلانها خلال الأسبوع الجارى، فيما يتابع جمال عبده رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، على مدار الساعة استمرار المعلمين في أعمال التصحيح بكل جدية لإعلان النتيجة في أسرع وقت ممكن، تحت إيمان عبد العال مدير عام التعليم العام.

وكان قد أنهى 18016 طالب وطالبة في 111 لجنة بمحافظة الأقصر، الخميس 23 يناير الجارى، آخر أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بأداء إمتحانات مواد الجبر والإحصاء على مدار ساعتين والتربية الرياضية للمدارس الرياضية، حيث تابع الدكتور صفوت جارح وكيل تعليم الأقصر آخر أيام الإمتحانات اليوم، مؤكداً على عدم تلقي غرفة عمليات المديرية أية شكاوى أو رصد مخالفات داخل اللجان.

ومن جانبه، قال الدكتور صفوت جارح، ان طلاب الصف الثالث الإعدادي كانوا يؤدون الامتحانات بصورة طبيعية خلال الأيام الماضية، مضيفاً أن عدد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية فى جميع إدارات الأقصر السبع 111 لجنة للاعدادى العام وتستقبل 18016 طالب وطالبة، حيث حضر الجولة أمل النجار مدير إدارة الأقصر للشهادة الإعدادية، ومنال فهمي مديرة مدرسة الأقصر الثانوية بنات.