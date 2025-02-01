ظهور نتائج طلاب ثالثة ورابعة وخامسة وسادسة ابتدائى فى مدارس الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت عدد من مدارس المرحلة الإبتدائية بمحافظة الأقصر، عن ظهور نتائج الصفوف الثالث والرابع والخامس الابتدائية للتلاميذ وأولياء أمورهم، حيث تم التأكيد من الدكتور صفوت جارح وكيل الوزارة، على ضرورة توفير نتائج إمتحانات نصف العام الدراسى للطلبة وأسرهم في مكان واضح تماماً ودون تلقى أي مقابل للحصول على النتيجة.

وفى هذا الصدد أعلنت مدرسة وادى الملكات الإبتدائية بالأقصر، عن ظهور نتيجة امتحانات نصف العام 2025/2024، وذلك للصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس، وتم التأكيد على ضرورة كتابة رقم الجلوس باللغة الإنجليزية في الرابط التالى:-

https://sites.google.com/view/nategawadymalekat/home

وفى مدرسة الفرنسيسكان المشتركة بالأقصر، تم اعلان نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي علي موقع المدرسة، باستخدام الرقم القومي الموجود علي شهادة ميلاد الطالب المميكنة مدخلا الارقام باللغة الإنجليزية، وذلك عبر زيارة الرابط التالى:- www.frluxorschool.com

أما في مدرسة الشهداء الإبتدائية بالأقصر، فقد اعتمدت شاهنده كمال مديرة المدرسة نتيجة الفصل الدراسي الأول لعام 2024/2025، وسيتم إعلان أوراق النتيجة بالمدرسة للطلاب وأولياء الأمور يوم غداً الأحد، وأعلنت أيضاً مدرسة طيبة للتعليم الأساسي بالأقصر عن ظهور النتائج وتوفيرها بالكامل برقم الجلوس في مكان واضح لأولياء الأمور والتلاميذ.

ومن جانبه كشف الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، إنه يتابع أولاً بأول تفاصيل تصحيح أوراق طلبة الصف الرابع والصف الخامس والسادس الابتدائي عقب نهاية كافة الامتحانات في الفترة من أول يناير وحتى منتصف الشهر الماضي، وأكد على إنه يتم الإعلان عن النتائج داخل المدارس فور إنتهاء التصحيح وتجميع الدرجات بكل مدرسة.