عزبة البرج ورأس البر مركزان لصناعة وصيانة السفن واليخوت السياحية.. فيديو وصور

دمياط - معتز الشربيني

تُعَد مدينتا عزبة البرج ورأس البر في محافظة دمياط، من أبرز المراكز المتخصصة في صناعة وصيانة مراكب الصيد واليخوت السياحية في مصر.

تشتهر عزبة البرج بامتلاكها حوالي 65% من أسطول الصيد البحري المصري، وتضم العديد من ورش تصنيع وصيانة المراكب، حيث تتعرض المراكب لعوامل بيئية قاسية بسبب عمليات الإبحار والتواجد في الماء لفترات طويلة، مما يؤثر على هيكلها ومكوناتها، ويزيد من الحاجة إلى الصيانة الدورية.

طبيعة العمل في ورش صيانة مراكب الصيد يتك من خلال عدة مراحل:

. رفع وإنزال المراكب (الأزء): تبدأ عملية الصيانة برفع المراكب من الماء باستخدام تقنية تُعرف بـ"الأزء"، حيث يتم سحب المركب إلى البر باستخدام وسائل تقليدية تعتمد على الجهد البشري، مع ترديد هتافات جماعية لتحفيز العمال، و هذه العملية تتطلب دقة عالية لتجنب أي أضرار للمركب.



. فحص الهيكل الخارجي: بعد رفع المركب، يتم فحص الهيكل الخارجي للتأكد من سلامته وخلوه من أي تشققات أو تلفيات ناتجة عن العوامل البيئية أو الاستخدام المستمر.



. إصلاح وصيانة المحركات: تُعتبر المحركات من أهم مكونات المركب، لذا يتم فحصها وصيانتها بانتظام لضمان كفاءتها. يشمل ذلك تنظيف المحرك، تغيير الزيوت، واستبدال الأجزاء التالفة إذا لزم الأمر.



. دهان وحماية الهيكل: يتم تنظيف ودهان الهيكل الخارجي للمركب بمواد خاصة لحمايته من التآكل والصدأ الناتج عن التعرض المستمر للمياه المالحة.



. فحص المعدات الملاحية: تشمل هذه الخطوة التأكد من سلامة جميع المعدات الملاحية مثل الأشرعة، الحبال، والشباك، واستبدال التالف منها لضمان سلامة الرحلات البحرية.



وتتطلب هذه المهن مهارات خاصة، وحسن تعامل مع تطور التكنولوجيا، ويوجد عدد كبير من الفنيين المدربين أو من يتم تدريبهم داخل هذه الورش.



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