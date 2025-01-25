صيد الفلوكة أحد أشهر المهن فى عزبة البرج عاصمة مراكب الصيد.. فيديو

دمياط معتز الشربيني

مهنة صيد الأسماك بالفلوكة ومراكب الحسكة في عزبة البرج، واحدة من أهم المهن المعروفة في عزبة البرج والتي يعمل بها أغلب أبناء المدينة وهي مهنة يتوارثها الأجيال ، وهي الأكثر انتشار وتواجدا داخل المجري الملاحي لعزبة البرج.

الفلوكة هي قارب تقليدي يجمع بين التراث والحداثة، مما يجعلها مثالية للوصول إلى أفضل مناطق الصيد ، بفضل تصميمها الانسيابي، توفر الفلوكة سلاسة في الحركة تجعل الرحلة أكثر استمتاعًا وراحة، وأمكن إدخال تعديل عليها بتركيب مواتير لسرعة الحركة

وكذلك مراكب الحسك والتي تعمل بالموتور ولها سرعة عالية ويسهل حركتها مابين المجري المائي وسواحل المدينة ،وتتميز هذه المراكب بالصيد السريع وتساعد في الكسب اليومي لبعض الصيادين

وتشتهر سواحل عزبة البرج والمجري الملاحي بأنها غنية بأنواع متنوعة من الأسماك البحرية من اشهرها :

- البوري: يعتبر الاكثر انتشارا واقبالا في فرص الشراء

البلطي : ومنه أنواع وأحجام مختلفة

الطوبار : من أفضل أنواع الأسماك وله عدة استخدامات في الطهي

ويتوافر في عزبة البرج ورش صناعة هذه المراكب من الفلوكة والحسك ويتم وصيانتها وادخال تعديلات عليها وفق مطالب أصحابها.















