اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 فبراير 2025 02:31 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

رصف طريق جسر مصرف كوم حمادة بالبحيرة بتكلفة 6.5 مليون جنيه

الإثنين، 03 فبراير 2025 02:19 م
رصف طريق جسر مصرف كوم حمادة بالبحيرة بتكلفة 6.5 مليون جنيه رصف طرق أرشيفية
البحيرة -ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، الأجهزة التنفيذية بضرورة المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، مؤكدة على تنفيذ خطط التطوير والارتقاء بمستوى البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق والكباري لتيسير الحركة المرورية بجميع المراكز والمدن، بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، ويدعم خطط التنمية المستدامة.

وأوضحت محافظ البحيرة، أنه جار رصف طريق جسر مصرف كوم حمادة بمركز كوم حمادة، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي، بتكلفة قدرها 6.5 مليون جنيه، مشددة على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية المحددة، وسرعة إنجاز الأعمال وفق الجدول الزمني المخطط، لضمان جاهزية الطريق لخدمة الأهالي وتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة المرورية.







مشاركة

رصف طرق

مشروعات رصف

محافظة البحيرة

طريق كوم حمادة

محافظ البحيرة






الرجوع الى أعلى الصفحة