رصف طريق جسر مصرف كوم حمادة بالبحيرة بتكلفة 6.5 مليون جنيه

البحيرة -ناصر جودة

وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، الأجهزة التنفيذية بضرورة المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، مؤكدة على تنفيذ خطط التطوير والارتقاء بمستوى البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق والكباري لتيسير الحركة المرورية بجميع المراكز والمدن، بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، ويدعم خطط التنمية المستدامة.

وأوضحت محافظ البحيرة، أنه جار رصف طريق جسر مصرف كوم حمادة بمركز كوم حمادة، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي، بتكلفة قدرها 6.5 مليون جنيه، مشددة على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية المحددة، وسرعة إنجاز الأعمال وفق الجدول الزمني المخطط، لضمان جاهزية الطريق لخدمة الأهالي وتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة المرورية.