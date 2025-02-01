إزالة 19 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 4440 مترًا بالبحيرة

البحيرة- ناصر جودة

وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة ، القيادات التنفيذيةبتكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الاراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومنع أى تعدى جديد نهائيا.

وشددت محافظ البحيرة، على سرعة تنفيذ كافة قرارات الازالة الصادرة بكل حسم والتصدي لأي شكل من التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

وأكدت محافظ البحيرة على التنسيق بين كافة الجهات المعنية و قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بمنع التعدي على الاراضى مرة أخرى، وذلك للحفاظ على حق الدولة ، وحماية الرقعة الزراعية.

وفى هذا السياق ،أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية ضمن الموجة 24 لازالة التعديات بنطاق المراكز المختلفة عن إزالة 19حالة تعد على الاراضي الزراعية بمساحة 4440 مترا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.