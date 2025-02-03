رئيس مياه سوهاج: المحطات أولوية فى التجديد والصيانة وجودتها خط أحمر

سوهاج - عمرو خلف

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج اجتماع موسع ضم نواب رئيس مجلس الادارة ورؤساء القطاعات والمناطق ومستشارى الشركة والمديرى العموم لمناقشة وعرض موقع كفاءة محطات مياه الشرب والصرف الصحى وغسيل شبكات مياه الشرب وتطهير شبكات الصرف الصحى.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأضاف أن محطات مياه الشرب تحظى بأولوية أولى فى أعمال الاحلال والتجديد والصيانة وجودة مياه الشرب خط احمر وان انتاج كوب مياه نظيف مطابق للمواصفات القياسية لجودة المياه هو أحد أهم اهداف الشركة لتحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.

وأضاف رئيس مياه سوهاج ان المهمة الاساسية لمسئولى التشغيل والصيانة وفرق المناوبات والمتابعة هو التأكد من القيام بأعمال الصيانة والتشغيل القياسى بجميع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى واصلاح الأعطال فى أسرع وقت ممكن والالتزام بالتشغيل على مدار 24 ساعة وبتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة والتأكد من جودة المياه المنتجة طبقا للمواصفات القياسية لجودة المياه وكذلك مطابقة السيب النهائى لمياه الصرف الصحى المعالج، بالYضافة الى تشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات والتأكد من مراقبة عنابر التشغيل وجاهزية العاملين للتعامل مع أى اى تسريب لغاز الكلور وضمان تشغيل كافة المعدات للتعامل الفورى مع أى طوارئ.