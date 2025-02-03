رئيس جمهورية العراق يستقبل وزير السياحة والآثار

كتب محمد أسعد

استقبل رئيس جمهورية العراق الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، في قصر السلام ببغداد، وزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي ورئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، ومدير عام إدارة النقل والسياحة في جامعة الدول العربية الدكتور بهجت أبو النصر وبحضور وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور أحمد فكاك البدراني.

وفي مستهل اللقاء، نقل وزير السياحة والآثار المصري تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس الجمهورية، وتهانيه باختيار بغداد عاصمة للسياحة العربية لعام 2025، كما حمل الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد الوزير المصري تحياته إلى نظيره المصري، وتمنياته إلى الشعب المصري دوام التقدم والازدهار.

واستعرض اللقاء أهمية توسيع آفاق التعاون لدعم الجهود المشتركة لإنجاح بغداد عاصمة للسياحة العربية، والنهوض بالسياحة كقطاع اقتصادي وثقافي محوري، بما يعزز مكانة العراق السياحية عربيا ودوليا.

وأكد رئيس الجمهورية أن السياحة ليست قطاعا اقتصاديا فقط بل هي جسرٌ للتواصل بين الشعوب والثقافات، وبما يرسخ فرص التفاهم والتعاون، موضحاً أن العراق يرحب بكل جهد يدعم العلاقات الثقافية والاقتصادية بين الدول.

بدورهم، تطرق الضيوف إلى أن اختيار بغداد عاصمةً للسياحة العربية سيشكل نقطة انطلاق لتطوير السياحة في العراق والمنطقة، ويؤكد مكانة بغداد كوجهة سياحية رائدة على الصعيدين العربي والدولي، معبرين عن سعادتهم لزيارتهم العراق وتواجدهم في بغداد، متمنين دوام الأمن والاستقرار للشعب العراقي.