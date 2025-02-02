كل ما تريد معرفته عن معبد الرمسيوم بالبر الغربى بالأقصر بعد بدء تطويره

الأقصر – أحمد مرعى

بدأ المجلس في أعمال مشروع ترميم وإعادة تأهيل معبد الرامسيوم، بالتعاون مع جامعة كوريا الوطنية للتراث الثقافي، وذلك في إطار دور وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار في الحفاظ على آثار مصر وتراثها الثقافي، حيث ثمن شريف فتحي وزير السياحة والآثار، على هذا المشروع الذي سيعمل على إحياء والحفاظ على أحد أهم المعابد المصرية، وفتح أماكن جذب سياحي جديدة في محافظة الأقصر.

وفى هذا الصدد يرصد "اليوم السابع" في معلومات للقراء تفاصيل وقصة معبد الرمسيوم مع بدء أعمال تطويره:-

1. معبد الرمسيوم هو تحفة معمارية بناها الملك رمسيس الثاني

2. تم بناء المعبد بطريقة المعابد الجنائزية في الدولة الفرعونية القديمة

3. يضم المعبد عدد من التماثيل الضخمة للملك رمسيس الثاني

4. توجد على جدران المعبد عدد من النقوش التي تحكي طبيعة الحياة في تلك الفترة

5. تسجل الصور والنقوش التي تزين جدار المعبد وقائع معركة قادش الشهيرة التي انتصر فيها الملك رمسيس الثاني على الحيثيين وكيفية تخطيطه للحرب

6. يحيط بمعبد الرمسيوم سور ضخم من الطوب اللبن، طوله 270 مترا وعرضه 175 متراً

7. يبلغ طول معبد الرمسيوم 180 مترا وعرضه 66 مترا وتطويره يعيده للحياة من جديد

8. يوجد من المعبد حالياً بقايا تماثيل وأعمدة ضخمة تحطم جزء منها خلال الفترة الماضية

9. تطوير المعبد يعمل على إثراء التجربة السياحية للزائرين من المصريين والأجانب

10. المشروع يهدف إلى فك وترميم وإعادة تركيب أحجار الصرح الأول بمعبد الرامسيوم

11. سيتم إجراء التوثيق العلمي لمنطقة الصرح عن طريق المسح والرفع المعماري والتصوير الفوتوغرافي

12. يتجرى أعمال الحفائر حول الصرح في محاولة للكشف على الكتل الحجرية التي كانت جزءاً من الصرح

13. سيتم عمل التوثيق والتسجيل العلمي للكتل الحجرية مع عمل قاعدة بيانات للمشروع بأكمله

14. تم الكشف عن بعض الكتل الحجرية المنقوشة والتي تمثل واجهة الصرح الأول وتوثيقها وتسجيلها

15. المعبد مهدم منه أجزاء كبيرة نتيجة للزلزال الذي ضرب مصر في العام 27 قبل الميلاد

16. أطلال المعبد تدل على أنه كان معبداً عظيماً يظهر عظمة ومكانة رمسيس الثاني بين الملوك



تجميع أجزاء وقطع للبدء فى ترميمها بمشروع معبد الرمسيوم



رأس رمسيس الثانى فى مدخل معبد الرمسيوم