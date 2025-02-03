اليوم السابع
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رئيس بنما يقترح إجراء محادثات تقنية لمعالجة هواجس أمريكا بشأن القناة التجارية

الإثنين، 03 فبراير 2025 06:17 ص
رئيس بنما يقترح إجراء محادثات تقنية لمعالجة هواجس أمريكا بشأن القناة التجارية خوسيه راؤول مولينو
وكالات

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اقترح رئيس بنما خوسيه راؤول مولينو، اليوم الإثنين إجراء محادثات تقنية لمعالجة هواجس أمريكا بشأن القناة التجارية، مؤكدا أنه لا تهديد باستخدام أمريكا للقوة العسكرية للاستيلاء على قناة بنما.

أكد رئيس بنما أنه يمكن لأمريكا أن تستخدم بلدنا كجسر لطرد المهاجرين غير الشرعيين لدول أخرى.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامى بروس إن روبيو أوضح لدى لقائه الرئيس راؤول "إن الوضع الراهن غير مقبول وإذا لم تجرَ تغييرات فورية، فإن الأمر سيتطلب من الولايات المتحدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها بموجب المعاهدة".

وأبلغ روبيو مولينو أن الرئيس دونالد ترامب "اتخذ قراراً أولياً بأن الوضع الراهن في ما يتّصل بنفوذ الحزب الشيوعي الصيني وسيطرته على منطقة قناة بنما يشكّل تهديداً للقناة وانتهاكاً للمعاهدة المتعلقة بالحياد الدائم وتشغيل قناة بنما".


ولم يستبعد ترامب استخدام القوة العسكرية للاستيلاء على القناة.







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