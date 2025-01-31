قبل أيام من زيارة وزير خارجية ترامب.. رئيس بنما: لا تفاوض حول ملكية القناة

كتبت : نهال أبو السعود

قال رئيس بنما خوسيه راؤول مولينو إنه لن تكون هناك مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن ملكية قناة بنما، ويأمل أن تسمح الزيارة المقبلة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو المقررة الاحد المقبل، لهما بالتركيز على المصالح المشتركة بما في ذلك الهجرة ومكافحة الاتجار بالمخدرات.

قالت وكالة اسوشيتد برس، ان زيارة وزير الخارجية الامريكية ماركو روبيو لبنما كونها الوجهة لأول زيارة خارجية له كان ليكون أمرًا كبيرًا لبنما على أي حال، لكن روبيو يأتي كمبعوث للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اقترح مرارًا وتكرارًا استعادة الولايات المتحدة لقناة بنما.

في يوم تنصيبه، قال ترامب أن السفن الأمريكية تتقاضى أجورًا باهظة للغاية، ولا يتم التعامل معها بشكل عادل بأي شكل من الأشكال، مشيرًا إلى أن الصين هي التي تدير قناة بنما قبل كل شيء، وقال سابقا ان بلاده يمكن ان تطالب بإعادة القناة.

حاول مولينو التقليل من التوتر في مؤتمره الصحفي الأسبوعي امس، وتحدث عن رغبته في توضيح الارتباك حول دور الصين في القناة، حيث يدير اتحاد هونج كونج الموانئ في كلا الطرفين، لكن بنما تسيطر على القناة، وألقى باللوم على سلفه لإقامة علاقات دبلوماسية مع الصين.

وقال مولينو عندما سئل عن إعادة القناة إلى سيطرة الولايات المتحدة: "هذا مستحيل، لا يمكنني التفاوض .. لقد تم ذلك.. القناة تابعة لبنما".

أشار التقرير الى ان الولايات المتحدة بنت قناة بنما في أوائل القرن العشرين حيث كانت تبحث عن طرق لتسهيل عبور السفن التجارية والعسكرية بين سواحلها، وتخلت واشنطن عن السيطرة على الممر المائي لبنما في 31 ديسمبر 1999، بموجب معاهدة وقعها الرئيس جيمي كارتر في عام 1977، وقال مولينو: "الشيء الوحيد الذي أريده هو إزالة كل القمامة من المسار، وتنظيف الطاولة والقدرة على التحدث مع الولايات المتحدة بصراحة شديدة" حول قضايا بما في ذلك الهجرة والأمن ومكافحة الاتجار بالمخدرات.