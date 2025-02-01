إزالة مخالفات البناء والتعديات بأحياء غرب وشرق المنصورة في الدقهيلة

الدقهلية - سارة الباز

تفقد محمد أمين الدمرداش، رئيس حي شرق المنصورة، اليوم السبت، برفقة الجهاز التنفيذى لطبيعة العمل: المهندسة نادية منصور، مدير المشروعات، ومحمد وصفى، بقسم المشروعات أعمال تركيب إنترلوك بشارع الحسينى بمنطقة ميت حدر بمسطح أعمال 1200 مترا مربعا.

وأكد رئيس حى شرق المنصورة على متابعة واستمرار أعمال رفع كفاءة ورصف الشوارع المحددة داخل نطاق حى شرق المنصورة، والحفاظ على المظهر الحضاري اللائق بنطاق الحى.



كما تفقد رئيس الحي أعمال رفع مخلفات القمامة من جميع القطاعات بنطاق حى شرق ومنها شارع الجيش، شارع قناة السويس، شارع عبد المنعم رياض، شارع عبده معروف، شارع الجمهورية، منطقة جديلة، عزبة عقل، مدينة السلام، منطقة المختلط، سيدى يونس، شارع المديرية، مجمع المحاكم، الهدى والنور، شارع الدراسات، خلف مديرية الأمن القديمة، شارع فخر الدين خالد، عزبة عقل، مساكن الشناوى، وباقى شوارع نطاق الحى.

في سياق متصل، واصلت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة أحمد محمد عبد العظيم، رئيس حى غرب المنصورة حملاتها على كافة المبانى الكائنة بنطاق الحى، ومتابعة العقارات المخالفة التى تم اتخاذ إجراءات سابقة بشأنها.

قاد الحملة وائل عابد، نائب رئيس حي غرب المنصورة، والمشرف على أعمال حي جنوب، ونبيل السيد أبو المعاطي، نائب رئيس حى جنوب التجريبى، ومسئولى التنظيم بالإدارة الهندسية.

وقد تمكنت الحملة من إيقاف الأعمال بالمهد، وإزالة الشدة الخشبية لدور خامس علوى لعقار مخالف بمنطقة حوض أبو الليل لتجاوز نسبة ال 25% خدمات؛ الأمر الذي يعد مخالفا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

فيما أشار أحمد محمد عبد العظيم، رئيس حى غرب المنصورة بتكثيف حملات الرصد والمتابعة لكافة أشكال التعديات، والتعامل معها بشكل فوري في المهد، وبمنتهى الحزم لإيقاف تلك الظاهرة ومحاسبة المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة طبقا للقانون، وفى ضوء توجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية.

وتابع رئيس الحى، اليوم، مع نواب رئيس حى غرب، الأعمال اليومية لرفع مخلفات القمامة من جميع القطاعات بنطاق حى غرب على مدار ورديات النظافة، ومنها شارع الجيش، وشارع الجمهورية، وشارع المشاية، وشارع الثانوية، وشارع الترعة، وامتداد شارع جيهان، ومنطقة الجلاء، وشارع مستشفى الصدر، وشارع النخلة، وشارع بورسعيد، وشارع كلية آداب، ومنطقة الجامعة، وشارع عبد السلام عارف، وكوبري المرور، وكوبري سندوب، وشارع العبور ، ومنطقة سندوب.

كما تابع رئيس الحي مع إبراهيم حمزة، مدير الحدائق، رفع المخلفات ورى المسطحات الخضراء، وعمل عقلة للزهور بحديقة شجرة الدر بمنطقة المشاية السفلية، وتقليم وتهذيب الأشجار المتشابكة بأسلاك الكهرباء بطرح البحر بمنطقة سندوب، إلى جانب رى كافة المسطحات الخضراء الكائنة بنطاق الحى.

وتابع مع المتولى محمود، مدير الورشة الصناعية كنس، ورفع الأتربة، والمخلفات الصلبة بشارع الخلطة الأسفلتية، ودهان الجدران بمنطقة المشاية السفلية.