حالة الطقس فى كفر الشيخ اليوم الإثنين 3 فبراير 2025

كفر الشيخ- محمد سليمان

تشهد حالة الطقس بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين 3 فبراير 2025م، طقس معتدل نهاراً شديد البرودة ليلًا، وهبوب رياح خفيفة، لم تؤثر في رحلات الصيد في مياه البحر المتوسط، وتبلغ درجة الحرارة العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة مئوية.

ووفقًا لبيان صادر عن محافظة كفر الشيخ، توقعت هيئة الأرصاد الجوية وجود اضطراب في حالة الطقس على مستوى المحافظة نهارًا، شديد البرودة ليلًا وشبورة كثيفة في الصباح الباكر على جميع الأنحاء، ويبلغ ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط من 1.5 متر إلى 2.5 متر، وسرعة الرياح نحو 20 كيلومترا في الساعة مما يؤدي إلى اضطراب رحلات الصيد في جميع مصايد المحافظة.

وانطلقت مراكب الصيد في عرض البحر المتوسط ومن ميناء الصيد بالبرلس وببحيرة البرلس بعد تزويدها بالوقود والثلوج، إضافة لانطلاقها من شواطئ البحر المتوسط بالقرى المطلة على البحر بمركز مطوبس.

ووجه اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن، برفع درجة الاستعداد للتدخل السريع في وقت حدوث التقلبات الجوية الطارئة وفي حالة هطول الأمطار بالمحافظة، وسرعة شفط المياه الناتجة عنها وتسيير حركة السيارات والمركبات والمواطنين حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم، ومراقبة الأحوال الجوية ورفع درجة الاستعداد لأي حالات طارئة على مستوى المحافظة.