تكليف الدكتور محمود نصر للعمل مساعداً لمدير الإدارة العامة للطب العلاجي بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

كلف الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج الدكتور محمود نصر مساعداً لمدير الإدارة العامة للطب العلاجى بمديرية الصحة وتكليف الدكتور هانى خيرى مديراً لمستشفى أخميم المركزى خلفاً له.

جدير بالذكر أن الدكتور محمود نصر إسماعيل طبيب بشرى الدرجة الأولى استشارى الأمراض الباطنة والقلب، وشغل رئيس وحدة الكلى بمستشفى اخميم المركزى ثم مديراً لمستشفى اخميم المركزى حتى صدور قرار التكليف مساعداً لمدير عام الطب العلاجي، كما أن الدكتور هانى خيرى عبدالعزيز طبيب علي، الدرجة الأولى حاصل على ماجستير الطب والأسنان ماجستير إدارة الأعمال دبلومة مهنية المعهد الامريكى للجودة.

ثم شغل منصب مدير مكافحة العدوى بمستشفى طهطا العام مدير مستشفى المراغة المركزى ونائب مدير مستشفى طهطا العام.