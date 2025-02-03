تعرف على كيفية مكافحة الذبابة البيضاء على البطاطس

كتبت ـ أسماء نصار

‫ محصول البطاطس واحد من أهم الحاصلات الاستراتيجية، التي تسعى وزارة الزراعة لمضاعفة إنتاجيتها، كونها ضمن قائمة الصادرات الزراعية الاستراتيجية.

وأولت لجنة مبيدات الآفات الزراعية، كامل اهتمامها بتقديم كل أشكال الدعم الفني والتقني والإرشادي للمزارعين، للوصول لأعلى معدلات الإنتاجية المأمولة، بحلول نهاية الموسم ومرحلة الحصاد.

تعد الذبابة البيضاء واحدة من أبرز الآفات الحشرية، التي تهدد هذا المحصول الاستراتيجي الهام، وتشكل تحديًا خاصًا لمزارعيها، ما دعا لجنة مبيدات الآفات الزراعية، تضع هذا الملف في مقدمة أولوياتها، عبر تقديم حزمة من التوصيات الفنية، للحد من حجم الضرر والخسائر الاقتصادية الناجمة عنه.

سلطت لجنة مبيدات الآفات الزراعية الضوء على مؤشرات الإصابة بـ "الذبابة البيضاء"، وعلامات ظهورها على محصول البطاطس، وذلك ضمن كتيبها الإرشادي المعتمد لموسم 2025، لتوعيه المزارعين بسبل التعرف عليه والأسلوب الأمثل للمكافحة والعلاج.

وأوضحت لجنة مبيدات الآفات الزراعية أن في مقدمة المؤشرات الدالة على وقوع الإصابة، تجعد واصفرار الأوراق، مع إمكانية رصد الأطوار الكاملة.

وسلط الكتيب الضوء على أبرز العواقب المترتبة على وقوع الإصابة بـ "الذبابة البيضاء"، تقزم النباتات وتشوهها، بالإضافة لظهور الندوة العسلية في المراحل المتقدمة للإصابة.

شددت لجنة مبيدات الآفات الزراعية في كتيبها الإرشادي على ضرورة تطبيق برنامج المكافحة الموصى به، بمجرد ظهور 5 حشرات على الأوراق التي يتم فحصها.

و أوصت اللجنة بضرورة تغطية الاوراق المصابة بالرش بالمبيدات المعتمدة تغطية كاملة مع تكرار رشة المكافحة عند الضرورة.

واعتمدت مركبين كيميائيين، ضمن برنامجها الموصى به لمكافحة الذبابة البيضاء، وفقًا للمقننات المحددة.

